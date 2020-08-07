Кожикоде, , 19:35 — REGNUM На борту потерпевшего крушение в индийском международном аэропорту Каликута самолёте находились 174 пассажира, в том числе десять детей, два пилота и ещё пять членов экипажа, передаёт 7 августа CNN.

Самолёт Boeing-737 авиакомпании Air India Express Franz

Об этом сообщило генеральное управление гражданской авиации Индии, уточнив, что авиакатастрофа произошла в 19:40 (время местное).

После приземления лайнер продолжил движение по взлётно-посадочной полосе, съехал с неё и разбился на две части.

«Согласно имеющимся отчётам, спасательные операции продолжаются, и пассажиры доставляются в больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следовавший из Дубая самолёт Boeing 737 рейса IX 1344 Air India Express совершил жёсткую посадку в аэропорту Каликута в индийском городе Кожикоде.

Погибли три человека, в том числе пилот. Самолёт совершал посадку под проливным дождём. По некоторым данным, пострадали 35 человек.

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