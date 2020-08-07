Кожикоде, , 19:21 — REGNUM Информацию о крушении лайнера Air India Express в городе Кожикоде (штат Керала, Индия) подтвердили власти страны, передаёт 7 августа KWQC-TV.

О крушении сообщил представитель индийского министерства гражданской авиации Раджив Джайн. По его словам, лайнер производства Boeing при посадке развалился на две части.

На борту самолёта находился 191 пассажир. Лайнер был посажен под проливным дождём. Количество пострадавших уточняется: известно о нескольких госпитализированных и трёх погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа произошла в 19:00 (время местное) в международном аэропорту Каликута. При крушении самолёта, который следовал из Дубая, погиб пилот и двое пассажиров.

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