Курган, , 18:59 — REGNUM В Курганской области продолжает гореть лес в Мишкинском районе. А на трассе «Иртыш» в Варгашинском районе из-за дыма от горящего болота затруднено движение транспорта, сообщает «Область 45» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Борьба с лесным пожаром в Мишкинском районе Курганской области 45.mchs.gov.ru

Спасатели сообщают, что на трассе «Иртыш» дежурят два поста ГИБДД. Возгорание на болоте ликвидируют 17 человек и 7 единиц техники.

Лес в Мишкинском районе горит четвёртый день и площадь пожара с 254 га увеличилась до 599 га.

Сегодня, 7 августа, в регионе ещё стоит аномально жаркая погода. Дожди ожидаются 8−9 августа.