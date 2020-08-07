Бейрут, , 18:59 — REGNUM Граждане России не значатся в списке 152 установленных погибших в результате взрыва в порту Бейрута, обнародованного 7 августа пресс-службой министерства здравоохранения Ливана.

Согласно опубликованным данным, подавляющее большинство погибших составляют граждане Ливана и Сирии. В списке также есть граждане Бангладеш, Пакистана, Австралии и Египта. В то же время личности 17 погибших пока не опознаны.

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Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности поручил проработать варианты оказания дальнейшей помощи Ливану в ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего 4 августа.

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