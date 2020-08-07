Екатеринбург, , 18:41 — REGNUM На одной из свалок Екатеринбурга нашли несколько мешков с медицинскими документами. Об этом сообщил один из горожан.

Как передаёт портал «Е1», судя всему, бумаги принадлежат городской больнице № 40 Екатеринбурга. Среди документов, в том числе, замечены бумаги с персональными данными пациентов. Свалка расположена на 61-м километре ЕКАДа.

В пресс-службе ГКБ № 40 сообщили, что будет проведена служебная проверка.

«Это серьезная информация, личные данные пациентов не должны быть доступны», — сказал пресс-секретарь медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Охе (Сахалин) обнаружили возле мусорных контейнеров медицинские документы. Региональный минздрав уже начал проверку.

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