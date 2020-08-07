Ниамей, , 18:34 — REGNUM Жертвами наводнений в Нигере стали 19 человек, сообщает 7 августа Agence France-Presse.

Столько погибших, по данным местных властей, в африканской стране зарегистрировано за последние сутки.

Потерпевшими в ситуации с наводнением являются 53 тысяч жителей Нигера. Пострадало 6,2 тыс. домов.

По словам Муссы Абдурахамана, главы области Тихуа, за это время в Нигере выпало 16,4 см осадков. В результате ливней разлилась река Нигер.

Ливни в Нигере, по прогнозу синоптиков, будут идти ещё не один день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Судане из-за ливней вода в реке Голубой Нил поднялась до уровня 16,5 м.

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