Норильск, Красноярский край, , 17:23 — REGNUM В Норильске (Красноярский край) проводится проверка по информации о разливе топливно-водяной смеси и её попадании в реку Амбарную.

Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что на реке Амбарной в Норильске во время работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в мае 2020 года, при перекачке топливно-водяной смеси из танков произошёл обрыв гибкого трубопровода. Смесь попала на почву и в реку.

Следствие начало проверку по данному факту. Решается вопрос по вылету на место происшествия следственно-оперативной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария, вылившаяся в экологическую катастрофу, произошла 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Разлилась 21 тыс. куб. м нефтепродуктов в акваторию впадающей в озеро Пясино реки Амбарной.

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