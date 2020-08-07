Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
Авария произошла в 15:25 на 4 км автодороги «Рамонь-Сенное», столкнулись две «Лада Гранта», «Лада Калина» и Mitsubishi ASX. В результате аварии три человека погибли, четверо госпитализированы с травмами.
«По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — уточнили в полиции.