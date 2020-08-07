Саратов, , 18:20 — REGNUM В пятницу, 7 августа, утром в жителя Саратовской области ударила молния.

Молния

Предварительно, погодное явление произошло на Воскресенском проезде поселка Юбилейного, сообщает портал ЧП-Саратов. Трое рабочих во время грозы сидели под деревом. В какое-то время в одного из мужчин ударила молния. Пострадавший выжил, его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, две футболистки стали жертвами удара молнии в юго-восточной части столицы Мексики и ещё три спортсменки пострадали. Проходивший в муниципалитете Тлауак матч женской лиги по футболу пришлось прервать из-за начавшегося сильного дождя. При этом на поле был оставлен мяч и пять футболисток вернулись за ним, и в этот момент произошёл удар молнии.

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