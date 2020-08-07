Мариуполь, ДНР, , 16:05 — REGNUM Офис украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подвергся нападению со стороны радикальных националистов в Мариуполе, находящимсяподконтролемУкраины. Об этом 7 августа сообщается на сайте украинской политической силы.

«В Мариуполе в ночь на 7 августа национал-радикалы совершили очередное нападение на общественную приемную партии <…>. В результате этой варварской выходки разбиты окна, повреждены двери приемной», — говорится в сообщении.

Также, как указал член политсовета партийной организации города Максим Ткач, это третье за последние полгода нападение на общественную приёмную партии.

Кроме этого, он отметил, что в случае дальнейшего бездействия правоохранительных органов «хулиганствующие молодчики могут не только повредить фасад здания, но и, например, бросить гранату, как это было в Полтаве» или поджечь помещение, когда там будут находиться люди.

Помимо этого, представитель партии заявил, что данное нападение совершено в связи с политическими мотивами и прямо связано с активностью работы отделения партии в Мариуполе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что внешняя торговля Украины упала на 10% по сравнению с 2019 годом.