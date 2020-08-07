Женева, Швейцария, , 15:41 — REGNUM В результате взрыва в порту Бейрута повреждения получили как минимум 120 школ, сообщила 7 августа на брифинге в Женеве представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марикси Меркадо.

«У нас есть первоначальные сообщения о том, что повреждения получили более 120 государственных и частных школ», — цитирует её ТАСС.

По её словам, речь идет о существенном ущербе — от выбитых окон до более серьезных повреждений инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв аммиачной селитры прогремел 4 августа на складе в порту Бейрута, в результате чего погибли более 150 человек, еще свыше пяти тысяч получили ранения.

Сообщалось, что 2750 тонн аммиачной селитры были перемещены на склады порта с арестованного судна Rhosus ещё в 2014 году.

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