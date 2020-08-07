Ростов-на-Дону, , 15:37 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели двухлетнего мальчика, оказавшегося внутри горящей машине. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Трагедия произошла 11 июля в Дубовском районе. Пожар возник в салоне припаркованного рядом с домом автомобиле. После того, как пламя удалось потушить, спасатели на пассажирском сиденье обнаружили двухлетнего ребёнка, получившего сильнейшие ожоги. Его доставили в больницу, однако мальчик скончался. Причиной смерти стал ожоговый шок.

В салоне автомобиля были обнаружены и изъяты спички, игра с которыми, как полагают следователи, и стала причиной пожара. Следователи дадут правовую оценку действиям родителей погибшего мальчика.

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