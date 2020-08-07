с. Песчаная, , 15:46 — REGNUM В Одесской области задержан 45-летний мужчина, которого подозревают в попытке убийства трёх человек при помощи гранаты. Об этом сообщили 7 августа в пресс-службе Национальной полиции области.

После взрыва гранаты подозреваемый скрылся с места преступления, но был задержан спустя несколько часов в лесополосе, недалеко от села Песчаная, рассказали в полиции.

Отмечается, что мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. По словам самого подозреваемого, ссора с одним из гостей произошла после того, как тот избил мужчину за сделанное замечание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое мужчин 41 и 27 лет и 30-летняя женщина на Украине получили ранения после того, как сожитель их знакомой, возможно, бросил в них гранату.

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