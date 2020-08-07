Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Полиция начала проводить обыски в домах сотрудников компании «Зеги», где работала программистом погибшая 23-летняя Тамар Бачалиашвили. Об этом 7 августа сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, обыски проводят одновременно по нескольким адресам, в том числе у главы компании Тамар Коберидзе. Туда прибыл юрист компании, он не знает, с какой целью проводятся обыски и считает их необоснованными.

Напомним, Бачалиашвили была найдена мертвой 23 июля. Она находилась в запертом изнутри автомобиле, на теле не было повреждений. Позже в МВД Грузии сообщили, что с ее компьютера было совершено несколько запросов в интернете по теме суицида.

По факту гибели девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», но родители погибшей крайне против этой версии. Они проводят акции протеста и требуют подключить к расследованию ФБР.

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