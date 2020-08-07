Октябрьский, Башкирия, , 14:55 — REGNUM Женщину обвиняют в убийстве своей знакомой в Башкирии. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 5 августа стражи порядка получили сообщение о том, что на заброшенной весовой станции в г. Октябрьский было найдено тело женщины 37-ти лет с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Вскоре полицейские установили личность подозреваемой в совершении данного преступления.

Отмечается, что 52-летняя подозреваемая, которая ранее была осуждена за кражу, уже во всем созналась и написала явку с повинной.

По версии следствия, женщины находились в нетрезвом состоянии. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла ранения потерпевшей.

Расследование дела продолжается.

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