Норильск, Красноярский край, , 14:49 — REGNUM Разлив смеси топлива и воды, собираемой в ходе работ по ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ-3 в конце мая, произошел на реке Амбарная в Норильске. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

«Произошел разлив (топливо-водяной смеси) на рельеф местности с последующим попаданием в р. Амбарную», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также указывается, что сообщение о происшествии поступило оперативному дежурному в 15:15 по местному времени (11:15 мск) и уточняется, что, разлив произошел в результате обрыва гибкого трубопровода при перекачке смеси топлива и воды из танков. Последние расположены у р. Амбарная, где ведется ликвидация последствий аварии на норильской ТЭЦ-3.

«Работы проводит организация «Политех», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, известно, что, по предварительным данным, в реку попал 1 куб. м топлива и что компания, несмотря на распоряжение президента России Владимира Путина, не сообщила о проводимых ею работах, за которыми должны наблюдать сотрудники Росприроднадзора.