Иерусалим, , 14:40 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат был сбит военными ВС Израиля в ночь с 6 на 7 августа в районе границы страны с Ливаном. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба израильской армии.

В сообщении указывается, что беспилотник, проникший ночью в израильское воздушное пространство в районе горы Хермон со стороны Ливана, был обнаружен израильскими военнослужащими.

«Войска вели мониторинг аппарата и сбили его», — также говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что подразделения израильская армия на северных границах страны пребывают в состоянии повышенной боевой готовности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном сработали сирены воздушной тревоги, что позднее оказалось ложным срабатыванием сигналов ПВО.