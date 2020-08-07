Волгоград, , 14:30 — REGNUM Уголовное дело по факту совершения нетрезвым водителем смертельного ДТП возбуждено в Новоаннинске Волгоградской области. Под колёсами погиб молодой человек, ещё одна девушка госпитализирована в больницу, сообщили 7 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Внедорожник Nissan Patrol, двигаясь по улице Пугачевской, 7 августа около 01:06 совершил наезд на двух пешеходов, двигавшихся в попутном направлении. На месте происшествия от травм скончался 22-летний юноша, 21-летняя девушка доставлена в больницу. Результаты освидетельствования показали у 56-летнего водителя алкогольное опьянение.

Мужчина задержан. Следствие будет ходатайствовать об его аресте на время проведения предварительного расследования.