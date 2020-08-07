Уфа, , 14:20 — REGNUM Женщину, которая родила и бросила в подъезде дома свою новорожденную дочь, ищут в Уфе. Об этом 7 августа сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-служба МВД по региону.

По информации журналистов, стражи порядка получили сообщение о том, что в подъезде жилого дома найден новорожденный малыш. Прибывшие на место врачи скорой помощи срочно доставили младенца в больницу, а стражи порядка начали поиск матери ребенка.

По словам врачей, состояние девочки они оценивают как стабильное. На следующей недели они планируют перевести ребенка из отделения реанимации в отделение патологии новорождённых.

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