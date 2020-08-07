Воронеж, , 14:08 — REGNUM Убийство пожилой женщины, совершённое в 2006 году в Воронежской области, раскрыто следователями, уголовное дело передано в суд, сообщили 7 августа в пресс-службе СКР.

Тело 79-летней женщины с телесными повреждениями было обнаружено в доме в поселке Новитченко Таловского района Воронежской области 10 февраля 2006 года. Женщина жила одна, ни с кем не конфликтовала, раз в две недели её навещал племянник, который и нашёл тело. Уголовное дело долго оставалось нераскрытым, пока у следователей не появились данные о возможной причастности к убийству 32-летнего уроженца Тульской области, который с 2012 года находился в местах лишения свободы за совершение ряда преступлений. Согласно результатам дополнительной экспертизы, следы рук, найденные на месте преступления, принадлежали подозреваемому. Сам он позже признал свою вину.

Согласно показаниям обвиняемого, в январе — феврале 2006 года он находился в гостях у родственника в пгт Елань-Коленовский Новохоперского района Воронежской области. В состоянии алкогольного опьянения он поссорился с ним, решил уехать домой и пешком пошёл в неизвестном направлении. В результате он заблудился и оказался в пос. Новитченко Таловского района. Чтобы узнать, где оказался, он постучался в дом к пожилой женщине. Она его впустила, после чего он избил пенсионерку. С места преступления он скрылся и позже уехал в Тульскую область.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.