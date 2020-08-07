Норильск, Красноярский край, , 14:03 — REGNUM В Норильске на реке Амбарной во время работ по ликвидации последствий крупной аварии, произошедшей на ТЭЦ-3 в мае, произошёл разлив топливно-водяной смеси.

По данным Росприроднадзора, информация об инциденте поступила на телефон оперативного дежурного 7 августа в 15:15 по местному времени. Сообщалось, что при перекачке топливно-водяной смеси из танков, расположенных у реки, произошёл обрыв гибкого трубопровода.

Как передаёт ТАСС, ссылаясь на Росприроднадзор, произошёл разлив на рельеф местности с последующим попаданием в реку Амбарную. Работы проводит организация «Политех».

По предварительной информации, в реку попал один кубометр топлива.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла экологическая катастрофа. Разлилась 21 тыс. куб. м нефтепродуктов в акваторию реки Амбарной, впадающей в озеро Пясино. Был объявлен режим ЧС федерального характера.

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