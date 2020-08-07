Бейрут, , 14:00 — REGNUM Президент Ливана Мишель Наим Аун не исключил причастность внешних сил к взрыву в порту Бейрута. Об этом ливанский лидер сообщил в эфире телеканала MTV.

«Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты или бомбы, или другой деятельности», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв аммиачной селитры прогремел 4 августа на складе в порту Бейрута, в результате чего погибли более 150 человек, еще свыше пяти тысяч получили ранения.

Сообщалось, что 2750 тонн аммиачной селитры были перемещены на склады порта с арестованного судна Rhosus ещё в 2014 году.

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