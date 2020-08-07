Казань, , 13:53 — REGNUM В Вахитовском районном суде Казани огласили приговор в отношении бывшего ректора ФГБОУ ВО «КНИТУ» (Казанский национальный исследовательский технологический университет) Германа Дьяконова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.

Бывшему руководителю вуза назначено наказание в виде 7 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. По резонансному делу проходил также проректор университета Ильдар Абдуллин. Ему назначен аналогичный срок лишения свободы .

Остальные фигуранты дела получили условные сроки наказания. Так, профессор вуза Екатерина Сергеева и доцент Аркадий Брысаев приговорены к четырем годам условно. Директор центра эластомеров Игорь Дубовик и декан факультета технологий каучуков полимерного института Валентина Шкодич приговорены к трем годам каждый. На два с половиной года осуждена заведующая лабораторией Лилия Джанбекова.

Подсудимые в период с июля 2012 года по январь 2016 года по предварительному сговору между собой совершили хищения бюджетных денежных средств на закупку материалов, высокотехнологичного оборудования и денежных средств в виде пожертвований от ПАО «Газпром» на общую сумму более 64 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, бывшего ректора КНИТУ-КХТИ по уголовному делу о хищениях задержали в Казани в августе 2017 года. Задержанный, занимавший пост ректора в казанском университете, был причастен к получению откатов по оборонным контрактам КНИТУ. Данные факты были засвидетельствованы показаниями уже осужденного экс-проректора вуза Ильдара Абдуллина.

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