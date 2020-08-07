Улан-Удэ, , 13:50 — REGNUM В Бурятии вот уже почти три недели нет никаких известий о судьбе Ан-2, пропавшего в Бурятии. Как сообщает сегодня, 7 августа, региональное МЧС РФ, в связи с низкой облачностью воздушные суда и беспилотный летательный аппарат к поисковым работам не привлекались. Наземной группировкой была обследована территория площадью 41 квадратный километр.

В труднодоступной местности предположительного местонахождения пропавшего воздушного судна работают четыре сводных группы. Наземная группировка общей численностью 45 человек продолжает поиски вдоль рек Эхэ-Гол и Архут, а также в районе населенных пунктов Тибельти и Хурай-Хобок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал в Бурятии 19 июля. На его борту находились шесть человек (два члена экипажа и четыре пассажира). Он совершал облёт территории для определения области обработки лесов от тутового шелкопряда. К поискам пропавшего самолёта военные подключили беспилотники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии и Иркутской области продолжают искать пропавший самолёт Ан-2