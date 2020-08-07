Рязань, 7 августа 2020, 13:55 — REGNUM Тяжёлое отравление токсическим веществом получил полуторагодовалый мальчик в Касимове Рязанской области. Его эвакуировали вертолётом в Рязань, сообщили 7 августа в пресс-службе регионального минздрава.
Первую квалифицированную помощь ребёнку оказали в Касимовском межрайонном медицинском центре, куда его доставили в крайне тяжелом состоянии. У полуторагодовалого пациента нарастала дыхательная недостаточность, решено было перевезти его в Рязань.
Мальчик в тяжёлом состоянии находится в реанимации областной детской клинической больницы.