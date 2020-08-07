Рязань, , 13:55 — REGNUM Тяжёлое отравление токсическим веществом получил полуторагодовалый мальчик в Касимове Рязанской области. Его эвакуировали вертолётом в Рязань, сообщили 7 августа в пресс-службе регионального минздрава.

Первую квалифицированную помощь ребёнку оказали в Касимовском межрайонном медицинском центре, куда его доставили в крайне тяжелом состоянии. У полуторагодовалого пациента нарастала дыхательная недостаточность, решено было перевезти его в Рязань.

«Прилёт реаниматолога Центра медицины катастроф позволил своевременно перевести пациента на искусственную вентиляцию лёгких и подготовить к медицинской эвакуации по воздуху. В ближайшие часы после происшествия ребенок уже был в областном центре. Примечательно, что это первый случай в регионе, когда в полёте мы проводили весь комплекс интенсивной терапии, на борту мальчик дышал с помощью аппарата ИВЛ», — рассказал подробности начальник травмцентра 1-го уровня Андрей Карпунин.

Мальчик в тяжёлом состоянии находится в реанимации областной детской клинической больницы.