Москва, , 13:26 — REGNUM Спасатели ликвидировали пожар на крыше трехэтажного здания на Кременчугской улице в Москве. Об этом 7 августа сообщили в столичном главном управлении МЧС.

«Принятыми мерами в 12:22 пожар был локализован, а в 12:35 ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступал», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о пожаре на крыше здания по адресу: Кременчугская улица, дом 21 поступила в 12:01 мск. По этому адресу находится здание ГИБДД.

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