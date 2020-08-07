Москва, , 13:23 — REGNUM На западе Москвы 7 августа произошёл пожар в административном здании, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Информация о возгорании поступила дежурным в 12:01. Горела кровля трёхэтажного здания по адресу: улица Кременчугская, д. 21. В этом месте располагается первый отдельный спецбатальон ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Площадь пожара составила десять метров. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь в 12:22, а 12:35 возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

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