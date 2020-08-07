Уярский р-н, , 13:17 — REGNUM На месте дорожно-транспортного происшествия на 938 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае открыто реверсивное движение. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД по региону.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 7 августа в Уярском районе Красноярского края. Автомобиль «Фредлайнер» двигался в направлении Красноярска, прицеп занесло на встречную полосу. Произошло столкновение с бензовозом «Скания». Водитель бензовоза погиб, водитель «Фредлайнера» пострадал. Движение транспорта по федеральной трассе Р-255 в районе села Новопятницкое было ограничено.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП с грузовиками заблокировало федеральную трассу в Красноярском крае