Улан-Удэ, , 13:08 — REGNUM В Бурятии осложнилась паводковая обстановка, но судя по новому прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ситуация не улучшится. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, на ближайшие дни — восьмое — 9 августа по республике передано штормовое предупреждение: сильные дожди, местами очень сильные дожди и сильные ливни, грозы, усиление северо-западного ветра до 20 м/с.

«В связи с этим возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и затруднение движения на автомобильных дорогах», — напоминают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Тарбагатайском районе Бурятии после ливня затопило село Десятниково, которое вошло в список красивейших населённых пунктов России. Не лучше обстоят сейчас дела в селе Подгорное Бичурского района Бурятии: теперь ходить по улице там можно только вброд в резиновых сапогах. Из-за резко прибывшей воды в селе отключили электричество.

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