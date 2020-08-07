Старый Оскол, Белгородская область, , 12:35 — REGNUM Два человека погибли на территории Оскольского электрометаллургического комбината в Белгородской области. Ещё один работник пострадал и госпитализирован в больницу, сообщили 7 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сообщение о происшествие поступило следователям вечером 6 августа. По предварительным данным на территории комбината проводились работы по плановому ремонту цистерны, в котором хранится оксид цинка. Сотрудник ОЭМК и работник подрядной организации должны были измерить температуру и уровень кислорода в резервуаре. В какой-то момент внутрь цистерны упал измерительный прибор. Работники попытались достать его и погибли. Им попытался оказать помощь ещё один человек, но потерял сознание. Пострадавшему оказали первую помощь сотрудники спасательной службы, сейчас он находится в больнице.

Тела погибших направлены на вскрытие для установления причины смерти. Организована доследственная проверка, в ходе которой изучается документация по технике безопасности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.