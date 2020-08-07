Варшава, , 12:39 — REGNUM Варшавский суд арестовал четвёртого фигуранта по делу бывшего министра транспорта Польши, экс-руководителя украинской госкомпании «Укравтодор» Славомира Новака. Об этом 6 августа сообщило «Польское радио».

По данным журналистов, задержанному Александру Д. предъявили обвинения, согласно которым он якобы предложил более $187 тыс. Новаку в его бытность главой «Укравтодора».

"Подозреваемые договорились, что Славомир Н. будет незаконно влиять на выбор «Укравтодором» предложения, составленного компанией Александра Д. Предложение касалось подготовки проектных документов и надзора за работами при ремонте автодороги на Украине», — рассказала представитель Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

По её словам, сумма «отката», предложенного Новаку, могла составлять 10% от общей суммы контракта. Взятка должна была быть перечислена за «консультирование» компании Александра Д. на счета оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре, отметила она.

Напомним, при задержании у экс-главы «Укравтодора» выявили двойное гражданство — Польши и Украины.

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