Варшава, 7 августа 2020, 12:39 — REGNUM Варшавский суд арестовал четвёртого фигуранта по делу бывшего министра транспорта Польши, экс-руководителя украинской госкомпании «Укравтодор» Славомира Новака. Об этом 6 августа сообщило «Польское радио».
По данным журналистов, задержанному Александру Д. предъявили обвинения, согласно которым он якобы предложил более $187 тыс. Новаку в его бытность главой «Укравтодора».
По её словам, сумма «отката», предложенного Новаку, могла составлять 10% от общей суммы контракта. Взятка должна была быть перечислена за «консультирование» компании Александра Д. на счета оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре, отметила она.
Напомним, при задержании у экс-главы «Укравтодора» выявили двойное гражданство — Польши и Украины.
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