Улан-Удэ, , 12:31 — REGNUM В Тарбагатайском районе Бурятии после ливня затопило село Десятниково, которое вошло в список красивейших населённых пунктов России. Как сообщает babr24, там пострадали 40 участков и часть дороги федерального значения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, два села в Тарбагатайском районе — Большой Куналей и Десятниково — входили в список красивейших в России. Однако летом 2019 года Большой Куналей был затоплен в результате наводнения.

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Не лучше обстоят сейчас дела в селе Подгорное Бичурского района Бурятии: теперь ходить по улице там можно только вброд в резиновых сапогах. Из-за резко прибывшей воды в селе отключили электричество.

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