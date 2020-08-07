Канберра, , 12:27 — REGNUM В результате взлома экзаменационной системы Австралии ProctorU, используемой практически всеми вузами страны, хакерами были похищены личные записи 444 тыс. студентов и абитуриентов. Об этом, как передает ТАСС, рассказали 7 августа в союзе студентов Австралии.

По информации источника, в результате взлома личные данные обучающихся появились в открытом доступе на специально предназначенных для этого сайтах. При этом отмечается, что посредством использования платформы ProctorU, вузами велся контроль за сдачей экзаменов студентами в домашних условиях.

Также указывается, что информацию о взломе и хищении данных учащихся подтвердили в Сиднейском университете, университете Суинберна и университете Мельбурна, уточнив, что на данный момент известно, что хакеры выкрали данные о тех, кто был зарегистрирован в качестве пользователя ProctorU в 2014 году и ранее.

Кроме этого, сообщается, что администрация вузов пока не подключила к расследованию произошедшего правоохранителей, так как считает, что хакерам удалось выкрасть только архивные и потерявшие актуальность данные.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа стало известно, что свыше 7,6 тысяч аккаунтов пользователей социальной сети японского сегмента соцсети Facebook было похищено в период с конца июня текущего года.