Симферополь, , 12:11 — REGNUM Отца шестилетней девочки, которая в мае была изнасилована и убита в Ленинском районе Крыма, будут судить по статье ст. 125 УК РФ — оставление в опасности. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины и направили его в суд, сообщили 7 августа в пресс-службе Следственного комитета России.

Как установлено, днём 31 мая обвиняемый, житель посёлка Ленино, вместе со своей шестилетней дочерью отправился на рыбалку на Северо-Крымский канал около СПК «Яблонька». Там он в компании знакомых распивал спиртные напитки, и в итоге, в состоянии сильного алкогольного опьянения, заснул. Один из собутыльников мужчины, ранее неоднократно судимый в том числе и за преступления против половой неприкосновенности, воспользовался тем, что девочка оказалась беззащитна, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, а затем убил.

Отец убитого ребёнка вину в оставлении им в опасности дочери признал полностью, дал признательные показания. Следствие завершено, а дело направлено в суд для рассмотрения по существу.