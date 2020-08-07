Новоалтайск, Алтайский край, , 11:43 — REGNUM Следственные органы предъявили обвинение женщине, которое вечером 26 июля, двигаясь на своем автомобиле, смертельно травмировала шестилетнего ребёнка. Как сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, речь идёт о совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

«Обвиняемая по-прежнему отказывается от дачи показаний, а также не выражает отношение к вине, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователями СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», — поясняют следователи.

Тем временем дело уже получило широкий общественный резонанс. По данным информационного агентства «Амител», трагедия произошла в тот момент когда ребёнок вместе со своим девятилетнем братом двигался по обочине дороги. Машина буквально впечатала мальчика в столб, он погиб на месте, до приезда скорой.

«Она его просто раскатала по столбу. Даже забальзамировать Вадьку не получилось», — поделилась мать ребёнка. Сама автомобилистка травм не получила. По некоторым данным, мальчик был сбит, когда пьяная автомобилистка уходила от погони, организованной патрулем ДПС. Сразу после случившегося она уснула в машине, невзирая ни на убитого ребенка, ни на окружающих, рассказал отец ребёнка.