Киев, , 11:28 — REGNUM На Столичном шоссе Киева столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили 7 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В результате аварии три человека погибли, трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, уточнили в пресс-службе.

В ГСЧС отметили, что для изъятия тел погибших использовались три единицы техники и 15 спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаеве при столкновении двух легковых автомобилей пострадали семь человек, включая трёх детей.

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