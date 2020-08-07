Магас, , 11:18 — REGNUM В Ингушетии трагедией закончилась ссора между двумя братьями в сельском поселении Экажево. Мужчины открыли стрельбу друг в друга и скончались от полученных ранений, пишет 7 августа интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, между двумя братьями Муталиевыми произошел конфликт, в результате которого было пущено в ход боевое оружие.

«В ходе перестрелки оба погибли от полученных огнестрельных ранений», — пишет СМИ.

В настоящее время информации об инциденте на официальных сайтах правоохранительных органов нет, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в марте 2020 года в селении Экажево несколько местных жителей в ходе бытового конфликта открыли стрельбу, в результате которой один из участников погиб. Еще однин мужчина был похищен. Помимо этого, получили ранения во время задержания бандитов двое сотрудников полиции.