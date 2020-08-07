Киев, , 11:23 — REGNUM С января по август 2020 года на Украине зафиксированы 45 случаев нападения на журналистов. Об этом написал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко 7 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что в июле 2020 года произошло пять таких случаев. Большинство пострадавших — работники телевидения.

Томиленко перечислил наиболее резонансные случаи нападения на журналистов, а также отметил бездействие правоохранительных органов.

«В Национальном союзе журналистов Украины осуждают применение силы к работникам СМИ и подчёркивают, что граждане бросаются на журналистов, поскольку не боятся ответственности», — прокомментировал ситуацию глава НСЖУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее собственник телеканала 112.ua, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке рейдерского захвата телеканала.

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