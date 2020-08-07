Уярский р-н, , 11:14 — REGNUM В Уярском районе Красноярского края после ДТП с двумя грузовиками пришлось ограничить движение транспорта по федеральной трассе Р-255 в районе села Новопятницкое. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 августа в ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данным Госавтоинспекции, объехать указанный участок можно по дорогам районного значения с населёнными пунктами Грамадск — Успенка — Налобино — Глубоково и город Уяр.

В связи с обильными дождями автовладельцам рекомендовано неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Обстоятельства ДТП выясняются. По предварительной информации, 7 августа на 938 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» у двигавшегося в направлении Красноярска автомобиля «Фредлайнер» занесло прицеп на встречную полосу. Произошло столкновение с бензовозом «Скания», который двигался во встречном направлении.

Водитель «Скании» погиб на месте происшествия, водитель «Фредлайнера» пострадал. Также установлено, что нефтепродуктов в момент ДТП в бензовозе не было.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса.