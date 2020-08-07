Улан-Удэ, , 11:10 — REGNUM Сезон активности клещей ещё не закончен в Бурятии. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, по состоянию на 5 августа за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 3116 человек. Среди обратившихся 32% детей.

«Зарегистрировано 54 случая заболевания инфекциями, передающимися клещами: клещевым вирусным энцефалитом — 25, клещевым бореллиозом — 11, клещевым риккетсиозом — 17, моноцитарным эрлихиозом человека — один», — сказано в официальной информации. Также известно, что клещевого вирусного энцефалита привито более 59 тыс. человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце июля сообщалось, что клещи атаковали почти 3 тыс. жителей республики, треть из которых — дети. Нападения произошли в 21 районе, а также городе Улан-Удэ.

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