Уфа, , 11:08 — REGNUM Проверка по факту столкновения двух маневровых железнодорожных составов начата в Башкирии. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, на станции Уфа утром 7 августа во время маневровых работ во время проезда маневрового тепловоза на запрещающий сигнал светофора столкнулись два маневровых состава. При этом сошли с рельсов два пустых вагона.

Отмечается, что никто не погиб и не пострадал. Также не было допущено задержек в движении поездов.

По данному факту начата прокурорская проверка.

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