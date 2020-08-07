Улан-Удэ, , 10:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Бурятии продолжает оставаться напряженной. По данным регионального министерства здравоохранения, на 7 августа в регионе выявлено уже носителей 4345 коронавируса, причём 29 — за последние сутки.

«Получают лечение от COVID-19 — 666 человек. За последние сутки выписан в связи с выздоровлением 26 человек. Всего выздоровело от новой коронавирусной инфекции — 3635 человек, 44 пациента скончались», — сказано в официальной информации.

Занятость коечного фонда составляет 39,1%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 6 августа в регионе было выявлено носителей 4316 коронавируса, причём 29 — за последние сутки.

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