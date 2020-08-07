Ярославль, 7 августа 2020, 11:01 — REGNUM Заместитель губернатора Ярославской области по внутренней политике Андрей Шабалин ушел на самоизоляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Первоначально появилась информация о том, что Шабалин ушел на больничный после отпуска. Однако официально региональные власти заявили о том, что заместитель губернатора здоров.
Андрей Шабалин курирует вопросы массовой коммуникации, общественных связей и взаимодействие с органами местного самоуправления и законодательными органами.
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