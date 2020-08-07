Ярославль, , 11:01 — REGNUM Заместитель губернатора Ярославской области по внутренней политике Андрей Шабалин ушел на самоизоляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Андрей Шабалин Yarregion.ru

Первоначально появилась информация о том, что Шабалин ушел на больничный после отпуска. Однако официально региональные власти заявили о том, что заместитель губернатора здоров.

«У Андрея Юрьевича Шабалина отрицательный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. Однако заболел один из членов его семьи. В понедельник, когда Андрей Юрьевич вышел на работу после отпуска, и это стало известно, он самоизолировался. Круг контактировавших в первый рабочий день с Андреем Юрьевичем был максимально узким, чтобы никого не подвергать риску все контактировавшие также самоизолировались. Правительство работает в штатном режиме», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Андрей Шабалин курирует вопросы массовой коммуникации, общественных связей и взаимодействие с органами местного самоуправления и законодательными органами.

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