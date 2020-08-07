Ижевск, , 10:46 — REGNUM 47-летняя жительница Ижевска обратилась в полицию, сообщив, что у нее пропали средства в размере 10 тыс. рублей в банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пострадавшая сообщила, что, решив заказать пиццу на дом, набрала в поисковике название пиццерии, которая осуществляла доставку. После выбора товара на предложенном сайте для оплаты необходимо было ввести данные банковской карты. После этого должно было прийти смс-сообщение о подтверждении списания средств, но этого так и не произошло. Женщина еще дважды пыталась оплатить покупку, но смс-сообщения так и не поступили на ее мобильный телефон. Она прекратила попытки сделать заказ.

Через 20 минут женщина обнаружила, что с ее банковского счета списано 10 тыс. рублей. Позднее она выяснила, что сайт пиццерии был поддельным.

В настоящее время о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие выходные 1 и 2 августа 16 жителей Удмуртии сообщили в полицию о краже денег с банковских карт. Заявления поступили от жителей Ижевска, Сарапула, Глазова, Можги, а также Малопургинского и Завьяловского районов. Совокупная сумма ущерба составила более 1,2 млн рублей.