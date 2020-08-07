Калуга, , 11:19 — REGNUM В Калуге супружеская пара, претендующая на депутатские мандаты городской думы, избила председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского округа, сообщает 7 августа корреспондент ИА REGNUM.

По информации местных СМИ супруги, решившие принять участие в выборах в гордуму, собрали подписи избирателей и сдали их для проверки в территориальный избирком. Однако комиссия обнаружила в подписях нарушения. Об отказе в регистрации кандидатов предупредили в письменном виде. Обиженные супруги попытались изъять подписные листы из ТИКа, а когда им это не удалось, то в ход пошли кулаки.

В итоге председателю комиссии потребовалась срочная медицинская помощь, а разбушевавшиеся супруги были задержаны нарядом полиции. Добавим, что глава скандального семейства в 2018 году принимал участие в конкурсе на замещение должности городского головы Калуги.

В избиркоме отказались комментировать инцидент, а в областной прокуратуре ИА REGNUM факт избиения подтвердили. В настоящее время полиция проводит проверку.

Выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и городской думы пройдут в Калуге с 11 по 13 сентября. В Калуге правом голоса обладают 291 тыс.425 избирателей. Для проведения голосования на территории города будет образовано 156 избирательных участков.

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