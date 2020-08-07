Варшава, , 10:20 — REGNUM В районе польского города Конин у железнодорожных путей нашли тело гражданина Украины. Об этом сообщило 6 августа «Польское радио».

По данным журналистов, во время тушения тормозов локомотива работники железной дороги случайно нашли документы.

«Вблизи был ощутимый запах останков в процессе разложения. На мёртвое тело случайно наткнулись при осмотре кустов недалеко от железнодорожной станции Сплаве», — сказано в сообщении.

В польской прокуратуре отметили, что тело погибшего разложилось настолько, что эксперты не смогли провести вскрытие и установить причину смерти. Для точного опознания мужчины будет сделан тест ДНК.

Пресс-секретарь прокуратуры Александра Мараньда рассказала о том, что эксперты считают вероятной причиной гибели мужчины переохлаждение, но не исключают и другие варианты.

По её словам, гражданин Украины должен был находиться на карантине в одном из населённых пунктов в 130 км от места обнаружения останков. Последний раз полицейские видели его за четыре дня до обнаружения тела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее среди лиц, задержанных польскими правоохранителями по подозрению в наркоторговле, выявили одного гражданина Украины.

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