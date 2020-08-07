Варшава, 7 августа 2020, 10:20 — REGNUM В районе польского города Конин у железнодорожных путей нашли тело гражданина Украины. Об этом сообщило 6 августа «Польское радио».
По данным журналистов, во время тушения тормозов локомотива работники железной дороги случайно нашли документы.
В польской прокуратуре отметили, что тело погибшего разложилось настолько, что эксперты не смогли провести вскрытие и установить причину смерти. Для точного опознания мужчины будет сделан тест ДНК.
Пресс-секретарь прокуратуры Александра Мараньда рассказала о том, что эксперты считают вероятной причиной гибели мужчины переохлаждение, но не исключают и другие варианты.
По её словам, гражданин Украины должен был находиться на карантине в одном из населённых пунктов в 130 км от места обнаружения останков. Последний раз полицейские видели его за четыре дня до обнаружения тела.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее среди лиц, задержанных польскими правоохранителями по подозрению в наркоторговле, выявили одного гражданина Украины.
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