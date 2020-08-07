Тбилиси, , 10:10 — REGNUM Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе 6 августа встретился с членами семьи погибшей 23-летней девушки Тамар Бачалиашвили. Об этом, как передает «Общественное телевидение», рассказала журналистам ее мать Теона Тамазашвили.

Женщина пришла к зданию Генпрокуратуры и объявила голодовку, выражая таким образом свое недоверие следствию, которое выдвинуло версию о самоубийстве девушки. Ее родители считают, что их дочь убита.

Как рассказал журналистам адвокат семьи Бачалиашвили Михаил Рамишвили, который присутствовал при встрече, то, что рассказал генеральный прокурор, является «многообещающим». Шотадзе отметил, что следствие не должно сосредоточится только на одной версии и сообщил о запросах в Федеральное бюро расследований США, как того требовали родственники погибшей.

«Сегодня, когда мы встречались с прокурором и его заместителями, нам были представлены документы и постановления судей о том, что запросы были направлены и они подключатся, но это связано со временем», — сказал адвокат.

Напомним, ранее в пресс-службе МВД сообщили, что при осмотре следователями компьютера Бачалиашвили стало известно о ее интересе к теме самоубийства незадолго до смерти. Девушка в интернете искала соответствующие статьи.

Тамар Бачалиашвили была найдена мертвой 23 июля. Она находилась в своей запертой изнутри машине, которая стояла в лесу. Повреждений на теле не обнаружили.

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