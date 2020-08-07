с. Песчаная, 7 августа 2020, 10:01 — REGNUM В селе Песчаная Одесской области три человека пострадали при взрыве гранаты. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе Национальной полиции области.
Полицейские выяснили, что взрыв произошёл во время застолья, в ходе конфликта гостей местной жительницы с её сожителем.
В пресс-службе отметили, что подозреваемый скрылся с места преступления, в данный момент его разыскивает полиция.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный случай произошёл в Черниговской области Украины. Во время взрыва погибли три человека, включая владельца гранаты, один человек получил ранения.
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