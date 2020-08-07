Пенза, , 10:05 — REGNUM В Пензе вынесли приговор восьмерым участникам преступной группировки за совершение 18-ти противоправных эпизодов в сфере автострахования. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Пензенской области.

Следствие установило, что в апреле 2014 года 26-летний житель Пензы создал организованную преступную группу из своих знакомых и вовлек в нее инспектора ГИБДД. С апреля 2014 года по сентябрь 2018 года преступники с целью незаконного получения страховых выплат по ОСАГО и КАСКО умышленно инсценировали не менее 22-х ДТП на территории области, поочередно выступая то виновной, то потерпевшей стороной.

Затем участники группировки после осмотров транспортных средств экспертами с их отчетами о стоимости восстановительного ремонта подавали документы на получение страховых выплат. Всего преступники от шести страховых компаний получили выплаты в размере более 5 млн рублей. В ходе следствия несколько участников группы частично возместили причиненный ущерб.

В зависимости от роли каждого им назначены наказания на сроки от 1 года 10 месяцев до 4-х лет лишения свободы. Организатору преступной группировки и одному из ее участников назначено наказание в виде 4-х и 3-х лет лишения свободы соответственно с отбыванием срока в колонии общего режима. Их подельникам наказание назначено условно с испытательным сроком.

Ранее ИА REGNUM сообщало, бывший полицейский осуждён за мошенничество в сфере автострахования в Волгограде. В 2016 году полицейский организовал преступную группу для инсценировки дорожно-транспортных происшествий и последующего получения выплат за них.

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