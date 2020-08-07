Красноярск, , 09:48 — REGNUM На утро 7 августа в Красноярском крае действуют 16 лесных пожаров на общей площади 388 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Пожары зарегистрированы в шести районах края: Богучанском, Енисейском, Кежемском, Туруханском, Тюхтетском и Эвенкийском. Лесные пожарные приступили к тушению. По данным минлесхоза, с огнём борются более 230 человек, применяется 11 единиц техники. Один пожар на площади 120 га локализован.

За сутки в Красноярском крае потушили шесть пожаров на общей площади 41 га. По предварительным данным, причиной возгораний стали грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 6 августа в Красноярском крае было зарегистрировано 16 лесных пожаров на общей площади 267 га.

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